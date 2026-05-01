Над 500 млн. заявки за билети за световното, колкото на предишните 2 общо

Джани Инфантино Снимка: Ройтерс

Във ФИФА са получени повече от 500 милиона заявки за билети за световното първенство по футбол това лято. Това заяви по време на конгреса на световната футболна централа нейният президент Джани Инфантино.

Мондиал 2026 ще се проведе на територията на три държави - САЩ, Канада и Мексико, и за пръв път в него ще участват националните отбори на 48 държави.

"Вече имаме 500 милиона заявки за билети за световното първенство. На предишните две световни първенства имахме общо 500 милиона заявка. Сега само тук са 500 милиона", каза Инфантино.

Той добави, че основната част от билетите вече са разпродадени, но все още има на пазара има такива.

