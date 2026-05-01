Григор Димитров на крачка от рекорда си по загуби

Григор Димитров натрупа 5 поредни загуби и е на крачка от личния си антирекорд.

В първия си мач за този сезон бившият №3 в световната ранглиста по тенис отстрани Пабло Кареньо Буста (Исп) на турнира в Бризбейн. На 5 март в Индиън Уелс пък взе реванш от Теранс Атман (Фр), от когото бе загубил в Акапулко. Последваха неуспехи срещу Карлос Алкарас (Исп), Рафаел Колиньон (Бел) в Маями, Томас Мартин Ечевери (Арж) в Монте Карло, Адолфо Даниел Вайехо (Пар) в Мадрид и Пол Мартин Тифон (Исп) на “Чалънджър” в Екс-ан Прованс.

През 2016 г. Димитров не записа победа в 6 последователни мача. Всичко започна с финала в Истанбул, когато бе на 2 точки от победа срещу Диего Шварцман (Арж), а двубоят приключи с поредна счупена ракета и наказателна точка на мачбол. Серията продължи срещу Кареньо Буста в Мадрид, Александър Зверев (Гер) в Рим, Виктор Троицки (Сър) на “Ролан Гарос”, Хуан Мартин дел Потро (Арж) в Щутгарт и Янко Типсаревич (Сър) в Куинс (Лондон). Пробивът дойде на “Уимбълдън”, където бе отстранен Бьорн Фратанджело (САЩ).

В други сезони Димитров има и серии от по 4 поредни загуби.

Заради разочароващото си представяне през тази година най-добрият български тенисист в историята пропадна до №168 в ранглистата и това е най-ниското му класиране от 13 септември 2010 г., когато бе №190.

Ако няма промени в последния момент, в програмата на Григор следва участие в квалификациите за турнира “Мастърс 1000” в Рим. Официално бе обявено и че ще играе на “Чалънджър” в Бордо от 12 май.