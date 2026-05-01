Чепеларе посреща Националния шампионат по планинско бягане – изкачване и спускане

Чепеларе ще бъде домакин на Националния шампионат по планинско бягане – изкачване и спускане. Състезанието ще се проведе на 3 май, а старт-финалната зона е на площад „Олимпийски" в родопския град.

От централната част на Чепеларе трасето ще отведе участниците на Мечичал, след което бегачите отново се връщат за финал на площад„Олимпийски".

Ще бъдат излъчени шампионите за мъже и жени, юноши и девойки под 20 г. и под 18 г., както и за момчета и момичета под 16 г.

Надпреварата за мъже ще бъде оспорвана, тъй като на стартовата линия ще застанат Тенчо Жеков (СК Актив 2013 – Пловдив), който спечели златния медал от първенството на България в планинското бягане изкачване преди по-малко от седмица, първенецът от националния шампионат по трейл бягане през март Георги Жеков (Локомотив – Дряново) и биатлонистът, представял България в Милано-Кортина 2026, Константин Василев (СК Стратеш Атлетик – Ловеч).

Сребърната медалистка при жените от бягането между Бистрица и хижа „Алеко" от неделя Билсерин Сюлейман (на снимката, СКЛА Михал Желев – Сливен) ще срещне конкуренцията на шампионката ни в маратона и полумаратона Маринела Нинева (СКЛА Михаил Желев – Сливен) в Чепеларе.

Състезанието започва в 8:45 часа. Награждаването е предвидено за 14:00 ч. на площад „Олимпийски".

Организатори на надпреварата са Българската федерация по лека атлетика и СК Актив 2013 – Пловдив и Община Чепеларе.