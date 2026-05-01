Резултати и голмайстори от първите 1/2-финали в Ли...

Финалът за световната титла в шахмата ще е през декември, $ 2,5 млн. награден фонд

Гукеш Домараджу Снимка: instagram.com/gukesh.official/

Мачът за световната титла по шахмат при мъжете ще се проведе от 23 ноември до 17 декември тази година, съобщи Международната шахматна федерация (ФИДЕ).

Индиецът Гукеш Домараджу ще защитава короната си срещу претендента от Узбекистан Джавохир Синдаров.

От ФИДЕ съобщиха, че вече е отворена процедура за избор на домакин на мача, като условието за неговото приемане е да бъде осигурен награден фонд в размер на поне 2,5 милиона щатски долара.

През април Синдаров спечели правото за пръв път да играе за световната титла след триумф в Турнира на претендентите, който се проведе в Кипър. Гукеш държи световната титла от 2024 година, когато също като претендент победи китаеца Дин Лижън.

Четете още

Още от Други спортове

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)