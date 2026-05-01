6500 евро глоби за ЦСКА след 0:0 с "Лудогорец" за купата

Глоби в размер на над 6500 евро получи ЦСКА след равенството 0:0 с "Лудогорец" в реванша от полуфиналите за купата на България, игран на Националния стадион "Васил Левски". "Армейците" се класираха за финала с общ резултат 2:1.

Санкциите са за различни провинения на представители на клуба и на феновете на отбора. Отделно с 1022 евро е глобен помощник-треньорът на "червените" Калоян Генов, който е и наказан за три мача заради получен червен картон за несъгласие със съдийско решение.

Администраторът Димитър Вутов пък е наказан с 409 евро.

И Генов, и Вутов могат да обжалват санкциите си.