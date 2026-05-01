Проектът „С волейбол на училище" дебютира във Враца

Проектът „С волейбол на училище" за първи път гостува във Враца, като донесе много емоции, вдъхновение и спортен дух сред учениците. Домакин на събитието беше Средно училище „Христо Ботев", по съвместна инициатива с ВК „Ботев" (Враца).

Директорът на учебното заведение Красимир Богданов приветства представителите на Българската федерация по волейбол и подчерта значението на партньорството между училището и спортната организация. Той акцентира върху ролята на подобни инициативи за изграждането на двигателни навици у децата и създаването на основа за тяхното развитие като бъдещи спортисти.

„Радостни сме, че сме домакини на такава смислена инициатива. Волейболът е любим спорт на много хора не само в България, но и по света. Нашето училище разполага с отлична материална база за практикуването му, а много от учениците с удоволствие играят тази красива игра както в часовете по физическо възпитание и спорт, така и като състезатели в местния клуб. Убеден съм, че днешният празник е още едно доказателство, че спортът и образованието заедно са неделима част от изграждането на здрави и успешни млади хора", заяви Богданов.

От страна на Българската федерация по волейбол участие взеха административният директор Станислав Николов, отговорникът за детско-юношеското направление Давид Давидов и координаторът на националните отбори Николай Иванов.

Давид Давидов поздрави изпълнената зала и отличната организация на събитието:

„Това училище разполага със страхотна спортна база, от която трябва да се възползвате максимално. Волейболът може да ви даде много, а фокусът на федерацията е насочен именно към подрастващите. Тази инициатива е важна част от процеса по развитието на младите таланти."

Николай Иванов също се обърна към учениците, като подчерта ценностите, които волейболът изгражда: _ „Волейболът ще ви научи на отговорност, уважение и доверие към отбора. В нашия спорт успехите и грешките са резултат от колективните усилия. Тази философия е безценна - както на игрището, така и в живота, във взаимоотношенията с вашите семейства, приятели и бъдещи колеги."_

Средно училище „Христо Ботев" във Враца е най-старото светско училище в Северозападна България. Неговата история започва още през 1822 година, когато е поставено началото на просветна дейност десетилетия преди Освобождението. Наследник на Възнесенското мъжко класно училище, днес то съчетава над 200-годишна традиция с модерно образование и иновативни подходи.

Училището е утвърден образователен център, който съхранява ценностите на българското възраждане и същевременно прилага съвременни образователни практики. От 2007 г. е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, а след мащабен ремонт и реставрация на историческата сграда се превръща в предпочитан избор за ученици с високи стремежи. СУ „Христо Ботев" поддържа активно сътрудничество с водещи университети и служи като база за практическа подготовка на студенти от страната и чужбина.

Събитието „С волейбол на училище" се проведе в модерната многофункционална спортна зала на училището и отбеляза успешния дебют на инициативата във Враца - още една стъпка в усилията на Българската федерация по волейбол да популяризира спорта сред подрастващите.