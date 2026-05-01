Шампионът ни от Australian Open загуби драматично от испанец в Пловдив

Шампионът на двойки при юношите от Australian Open Димитър Кисимов отпадна драматично на полуфиналите на сингъл на силния международен турнир от категория J300 на ITF в Пловдив.

Поставеният под №1 в схемата при юношите Кисимов отстъпи в оспорван мач с 1:6, 6:3, 6:7(3) от Роберто Перес Сокас (Испания).

Кисимов започна лошо мача и загуби първия сет с 1:6, но във втората част направи обрат от 2:3 с пробив пасив до 6:3. Третата решителна част беше изключително драматична, като в нея Кисимов поведе с 5:2, за да сервира за спечелване на мача.

Българинът обаче допусна рибрейк, а в следващия гейм пропусна два мачбола при сервис на Сокас. Кисимов също спаси един мачбол, за да се стигне впоследствие до решаващ тайбрек. В него той обаче отстъпи с 3:7 точки и отпадна от надпреварата.

Преди този мач Димитър Кисимов постигна три поредни победи без да загуби сет.