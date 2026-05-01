"Лудогорец" пак скочи срещу съдиите заради тежка контузия на Руан Круз в мача с ЦСКА, но няма да пуска жалба

Нападателят Руан Круз е тежко контузен по време на полуфинала за купата на България срещу ЦСКА.

За него сезонът е приключи и клубът очаква той да се присъедини към тренировъчния процес по време на подготвителния лагер, съобщават разградчани в официалния си сайт в нарочна деклация.

В нея те за пореден път протестират срещу съдийството.

"За ситуацията нямаше жълт картон, нямаше дори отсъден фаул. Жалба за тази и други ситуации в Съдийската комисия няма да пускаме, защото през последните години ни се отговаря с ирония и с високомерен тон, когато сигнализираме, че сме ощетени.

Но футболните хора в България видяха качеството на съдийството на много „перспективни" арбитри, както и на Геро Писков, чиято физическа подготовка щеше да постави под съмнение ръководенето на срещата при евентуални продължения.

Това щеше да компрометира допълнително Съдийската комисия, която по-рано назначи за главен рефер на мача Георги Давидов. Срещу този съдия има жалби не само от ЦСКА, но и от Лудогорец от 3 септември 2024 г.

Тогава в писмо до Съдийската комисия ние категорично заявихме, че повече не искаме той да ръководи наши срещи. Тази високомерност на председателя на Съдийската комисия доведе до невиждано унижение за един ръководител – смяна на съдийската бригада. Решението поставя много бомби, които ще гърмят още от следващия сезон.

Ние не търсим оправдания в съдията за отпадането и честитим заслуженото класиране на ЦСКА на финала за Купата.

Ще играем до края за честта си. Само Лудогорец!!!", се казва още в декларацията