ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха на свобода още 15 души, обвинени за създав...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22769851 www.24chasa.bg

Пропадна инвестиция от 6 млрд. долара в голфа

1248
Снимка: facebook.com/livgolfleagueofficial/

Една от най-сериозните инвестиции в световния спорт през последните години пропадна. Инвестиционният фонд на Саудитска Арабия оттегли подкрепата си от 6 милиарда долара към веригата за професионален голф LIV и тя вероятно ще фалира.

Саудитците успяха да привлекат на своя стана част от световния елит, който загърби PGA в името на огромните наградни фондове.

Новата верига обаче така и не успя да се наложи, а дойде и кризата в Близкия изток, която допълнително усложни обстановката и пропаднаха един куп състезания.

Сега обаче ще е интересно точно какви условия ще постави PGA на избягалите, за да се върнат обратно. Те се очаква да бъдат жестоки и състезателите са вече информирани за тях.

През януари Брукс Кьопка, Кам Смит, Джон Рам и Брайс дьо Шамбо бяха допуснати до подобна програма за завръщане и успяха да я преминат и отново да участват в турнири. И четиримата обаче имат победи в такива от “Големият шлем” в голфа и за тях бе по-лесно.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)