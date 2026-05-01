Пропадна инвестиция от 6 млрд. долара в голфа

Една от най-сериозните инвестиции в световния спорт през последните години пропадна. Инвестиционният фонд на Саудитска Арабия оттегли подкрепата си от 6 милиарда долара към веригата за професионален голф LIV и тя вероятно ще фалира.

Саудитците успяха да привлекат на своя стана част от световния елит, който загърби PGA в името на огромните наградни фондове.

Новата верига обаче така и не успя да се наложи, а дойде и кризата в Близкия изток, която допълнително усложни обстановката и пропаднаха един куп състезания.

Сега обаче ще е интересно точно какви условия ще постави PGA на избягалите, за да се върнат обратно. Те се очаква да бъдат жестоки и състезателите са вече информирани за тях.

През януари Брукс Кьопка, Кам Смит, Джон Рам и Брайс дьо Шамбо бяха допуснати до подобна програма за завръщане и успяха да я преминат и отново да участват в турнири. И четиримата обаче имат победи в такива от “Големият шлем” в голфа и за тях бе по-лесно.

