Александър Гавалюгов е носител на приза "Рачо Колев – едно сърце, една игра"

Приключи гласуването в анкетата "Рачо Колев – едно сърце, една игра" за най-добър млад български баскетболист за сезон 2025/2026 (играчи, които не са навършили 22 години или родени след 30.04.2004 година). Победител е гардът на американския Санта Клара Александър Гавалюгов, обявиха организаторите.

20-годишният талант наследява като носител на наградата друг юноша на Балкан – Илиян Пищиков. Младокът направи страхотен сезон в колежанското първенство на САЩ, имайки основна заслуга за участието на неговия тим в Мартенската лудост на NCAA. Гавалюгов е 11-ият носител на приза. Освен него и Пищиков (две награди), признанието на журналистите през годините са получавали още Иван Спиров, Емил Стоилов, Константин Костадинов, Лъчезар Димитров, Цветомир Чернокожев, Иван Алипиев, Александър Везенков (4 пъти), Димитър Димитров и Станимир Маринов.

В анкетата „Рачо Колев – едно сърце, една игра" взеха участие представители на 14 медии. Гавалюгов събра 40 точки, като изпревари с 18 Михаил Калинов от Ботев Враца. Трети е Даниел Хинков от Сейнт Бенедикт, Ню Джърси с 10.