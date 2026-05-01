Флик се съгласи да преподпише с "Барса" до 2028-а с опция за още един сезон

Ханзи Флик Снимка: Ройтерс

Германският треньор Ханзи Флик се съгласи да удължи договора си с „Барселона", пишат в Испания.

Новото споразумение ще бъде валидно до 2028 г. с опция за удължаване с още един сезон. Опцията за допълнителната година ще се активира автоматично, ако след края на сезон 2027/2028 и двете страни изразят желание да продължат сътрудничеството си.

Флик ще подпише новия договор веднага след като „Барселона" официално си осигури титлата в Примера дивисион. В момента отборът е лидер в класирането с 11 точки аванс 5 кръга преди края на първенството.

Настоящ договор на немеца изтича през 2027 г.

Клубът е настоявал за договор до 2029 г.

Бившият селекционер на Германия е предпочел по-кратък срок на споразумението, с който се чувства по-комфортно.

Четете още

Още от Футбол

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)