Невиждан зрителски интерес за четвъртия финал "Нефтохимик" - "Левски" в Бургас

Невиждан зрителски интерес към четвъртия финален мач между "Нефтохимик" и "Левски" от волейболното първенство при мъжете се очаква в Бургас. Двубоят е в събота от 19 часа в зала "Младост". "Сините" водят в серията с 2:1 победи и при нова, момчетата на треньора Николай Желязков ще станат шампиони за трета поредна година. Успех за "Нефтохимик" вкарва серията в решителен пети мач в столицата.

Еуфорията буквално тресе волейболните фенове от морския град и околните селища.

Билетите на цена от 6 евро се предлагат онлайн още от четвъртък.

"Продажбата им върви ударно", разкри президентът на "Нефтохимик" Огнян Томов.

Ученици и пенсионери ще си купуват пропуските по 4 евро само от касите на залата, които ще отворят 90 минути преди началото на двубоя. Съдийската бригада е в максимално авторитетен състав - Симеон Иванов и Ивайло Иванов.

"Очаквам залата да е като врящ котел. Момчетата заслужават подобна зрителска подкрепа и атмосфера като за истински финал, която само нашите привърженици умеят да създават", заяви пред "24 часа" старши треньорът на "Нефтохимик" Иван Станев.

Капацитетът от 1500 седящи места в зала "Младост" извънредно ще бъде увеличен с още 60-70 стола, които ще бъдат поставени пред централната трибуна.

До последно Иван Станев ще избира кой измежду Дмитро Долгополов и пректонационала Любослав Телкийски да стартира като разпределител. Огромна е и дилемата при диагоналите между 205-сантиметровият босненец Ади Османович и младежкия национал Стоян Димитров, който се развихри с 23 точки в последния двубой срещу "сините".

След фиаското в мач №3 в София, "Левски" пристига край морето с нагласата за реванш и триумф с купата още в събота в Бургас.