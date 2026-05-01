Индонезийски национал взриви първенството на Нидерландия

133 мача застрашени от преиграване заради паспортен проблем

Проблем с паспорта на защитника на “Гоу Ахед Ийгълс” Дийн Джеймс е напът да взриви първенството на Нидерландия, като може да се наложи да се преиграят 133 мача от елитната дивизия.

Миналата година Джеймс приел да бъде национал на Индонезия, за което му е изваден паспорт от азиатската държава. Никой обаче не отчел, че според закона в Нидерландия, като си изкараш друго тескере, автоматично губиш гражданството си. От което следва, че трябва да притежаваш работна виза от ЕС, за да си легитимно картотекиран.

Проблемът избухна преди няколко седмици, когато НАК (Бреда) загуби с 0:6 от “Гоу Ахед Ийгълс”. Някой обаче им подсказва, че става въпрос за нередовен футболист, и веднага е подадена жалба. По правилата на местната федерация, когато става въпрос за нередовно картотекиран играч, двубоят се играе наново, без значение на причината.

Федерацията на Нидерландия отказва да уважи жалбата и така се стига до съдебна битка.

По време на гледането на иска става ясно, че проблемът не е само с Джеймс, а с цели 11 играчи от 8 клуба, включително и гранда “Аякс”. Така бройката на мачовете, които трябва да се преиграят, набъбва до 133.

През миналата и по-миналата година заради световните квалификации доста играчи от Нидерландия предпочетоха да станат национали на Индонезия, известна като Холандски Западни Индии в началото на съществуването си и бившите колонии Кабо Верде (Острови Зелени нос) и Суринам.

Явно повечето от тях въобще не са знаели за категоричното изискване на закона.

След като се разбрало за скандала, част от футболистите просто изчезнали от съставите на отборите си и след това се появили с изрядни работни визи.

Адвокатът на НАК (Бреда) е бил категоричен пред съда, че става въпрос само и единствено за спазване на правилата и законите в страната.

Този на федерацията обяснил, че няма как да се изиграе толкова огромно количество мачове при наличието на световното първенство. Отделно УЕФА има категорични срокове за подаване на участниците в евротурнирите.

В крайна сметка обаче съдът е гледал делото и трябва да се произнесе в понеделник. При успех на НАК (Бреда) не е ясно какво ще последва.

