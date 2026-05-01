“Нотингам Форест” спря серия на Емери в Лига Европа

“Нотингам Форест” спря уникална серия на Унай Емери и “Астън Вила” в Лига Европа, като победи с 1:0 в първия 1/2-финален мач от турнира. До този момент бившият тим на Стилиян Петров бе записал 9 поредни победи, а за първи път от 12 мача допусна и гол.

Явно “Форест” е доста сложен съперник за бирмингамци, след като последният успех като гост е преди седем години. Оттогава са изиграни 5 мача - 2 равенства и 3 загуби.

В другия 1/2-финал, отстранилия “Левски” португалски “Брага” продължи серията си над германски отбори, като записа 2:1 над “Фрайбург”. Така те нямат загуба срещу немци в последните си пет двубоя в евротурнирите. “Фрайбург” пък навъртя три поредни поражения - за купата на Германия, в първенството и сега в Лига Европа.

1/2-финалите в третия по сила турнир - Лигата на конференциите, поне записаха исторически рекорд. Още в 22-ата секунда Исмаил Сар от “Кристъл Палас” получи пас от Жан-Филип Матета и откри резултата в двубоя срещу украинския “Шахтьор” и това бе най-бързото попадение в историята. След това “домакините” успяха да изравнят на стадиона в Люблин, но след това рухнаха и англичаните могат вече да се считат за сигурни финалисти в напреварата.

В другия мач “Райо Валекано” и “Страсбург” спукаха топката поне през първото полувреме. Това е единственият двубой от цели 6 на етап 1/2-финал от евротурнирите, в който не бе записан и един точен удар към вратата на противника за 45+ минути.

През второто “Райо” все пак стигна до едно попадение след 8 удара, докато французите си останаха с нула. Испанците през този сезон имат само една загуба у дома - от турския “Самсун” в шампионатната фаза на надпреварата.

Всички реванши от двата турнира са в четвъртък.

