ЦСКА 1948 е удобен съперник за Веласкес

ЦСКА 1948 е един от най-удобните съперници за предводителя на “Левски” Хулио Веласкес. Откакто испанецът пое “сините”, воденият от него отбор е в серия от 3 поредни победи срещу “червените” от Бистрица. При успех тази вечер пред близо 20 хил. на “Герена” над съперника “Левски” ще узакони първата си титла от 17 г. насам.

Само срещу още 2 тима от елита испанският треньор на столичани има такъв баланс - това са “Спартак” (Варна) и “Берое”.

Иначе срещу ЦСКА 1948, който е втори в класирането, Веласкес ще може да разчита на Мустафа Сангаре. Нападателят претърпя операция преди над месец, но сега ще попадне в групата.

“Прекрасно е за хората, че отборът им носи такива емоции, защото публиката и играчите го заслужават. Аз ще бъда честен. Опитвам да запазя баланс в това отношение, това помага да взимаш правилните решения. Но само думи на безкрайна благодарност мога да отправя към публиката”, каза Веласкес.