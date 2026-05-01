Треньор отнесе най-голямото наказание в ЦСКА

Треньор от ЦСКА отнесе най-голямото наказание през този сезон за “червените”. Става дума за Калоян Генов, който е част от щаба на Христо Янев. Помощникът на предводителя на “армейците” отнесе наказание от 3 мача след двубоя с “Лудогорец” от 1/2-финалите за купата. Причината - обиждал е длъжностно лице. Провинението на Генов се видя и от телевизионните камери в края на срещата, когато отиде на търси сметка на главния съдия Геро Писков.

Иначе ЦСКА отнесе обща глоба в размер на над 8000 евро след полуфиналната среща от купата на страната. 2556 евро от сумата е заради неизпълнение на задълженията на децата, които връщат топките.

Иначе за финала за националното отличие ЦСКА ще срещне “Локо” (Пд). Двата тима играха отново в спора за отличието преди 5 г., когато пловдивчани спечелиха.