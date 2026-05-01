Синер за първи път на финал в Рим, нареди се до Светата троица в тениса

Яник Синер се класира за първи път в кариерата си за финала на тенис турнира на клей от сериите "Мастърс 1000" в Мадрид.

За целта лидерът в световната ранглиста победи с 6:2, 6:4 французина Артюр Фис в испанската столица.

На финала в Мадрид в неделя италианецът ще се изправи срещу двукратния шампион Александър Зверев от Германия или белгийската сензация Александър Блокс.

24-годишният Синер стана най-младият състезател в историята, който достига до двубой за титлата във всичките 9 турнира от сериите "Мастърс 1000". Преди него това бяха постигали единствено великаните Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджър Федерер.

Освен това Синер ще опита да стане първият тенисист в историята, който печели 5 поредни титли от турнирите "Мастърс 1000".