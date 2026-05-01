"Левски" пусна специална серия артикули по повод 83 г. от рождението на Гунди (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От "Левски" обявиха, че пускат специална серия артикули по повод 83 г. от рождението на легендата Георги Аспарухов-Гунди.

"На този ден през 1943 година се ражда Георги Аспарухов-Гунди. Човекът, който със своя талант, характер и достойнство остава един от най-светлите символи в историята на „Левски".

В навечерието на годишнината от рождението му представяме специална серия артикули, създадена с отговорност към неговата памет и към следата, която остави в сърцата на поколения левскари.

Новата серия артикули, посветена на Георги Аспарухов - Гунди, вече е налична в официалния магазин на клуба в Сектор „А", както и онлайн", написаха от "Герена".