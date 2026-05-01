Исторически ден! Откриха пред стотици паметника на Динко Дерменджиев-Чико в Пловдив (Снимки)

1 май 2026 година ще остане завинаги в историята на пловдивския "Ботев". Днес тържествено беше открит паметникът на Динко Дерменджиев-Чико.
Великият футболист на „жълто-черните" и България беше увековечен пред стадион „Христо Ботев".
Съпругата и сестрата на Чико, кметът на Пловдив Костадин Димитров, бившият президент на БФС Валентин Михов, бившият собственик на "Левски" Тодор Батков, общественици, множество футболни легенди и стотици фенове на "канарчетата" станаха свидетели на историческия момент.
На знаковото събитие присъстваха също така легендите на "Локомотив" (Пловдив) Христо Бонев-Зума и Георги Василев-Гочо.
Представителният тим на "Ботев", начело с треньора Лъчезар Балтанов и капитана Тодор Неделев, поднесе венец пред паметник.
Скандирания „Чико ще прегърне купата" огласиха церемонията, множество факли я осветиха.