Исторически ден! Откриха пред стотици паметника на Динко Дерменджиев-Чико в Пловдив (Снимки)

1 май 2026 година ще остане завинаги в историята на пловдивския "Ботев". Днес тържествено беше открит паметникът на Динко Дерменджиев-Чико.

Великият футболист на „жълто-черните" и България беше увековечен пред стадион „Христо Ботев".

Съпругата и сестрата на Чико, кметът на Пловдив Костадин Димитров, бившият президент на БФС Валентин Михов, бившият собственик на "Левски" Тодор Батков, общественици, множество футболни легенди и стотици фенове на "канарчетата" станаха свидетели на историческия момент.

На знаковото събитие присъстваха също така легендите на "Локомотив" (Пловдив) Христо Бонев-Зума и Георги Василев-Гочо.

Представителният тим на "Ботев", начело с треньора Лъчезар Балтанов и капитана Тодор Неделев, поднесе венец пред паметник.

Скандирания „Чико ще прегърне купата" огласиха церемонията, множество факли я осветиха.