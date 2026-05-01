"Локо" (Сф) почти се спаси след 3:0 в Добрич

"Локо" (Сф) почти се спаси след 3:0 в Добрич

Спас Делев се бори за топката с играч на "Добруджа". Снимка: Startphoto.bg

"Локо" (Сф) победи 3:0 "Добруджа" в Добрич при дебюта на наставника си до края на сезона Александър Георгиев (иначе шеф на ДЮШ в "Надежда"), който наследи Станислав Генчев.

С него столичани се разделиха, след като не изпълни целта топ 8.

Така те се нуждаят от 4 т. в останалите 5 мача, за да са сигурни в оставането си в групата. В момента заемат 9-ата позиция с 41. "Добруджа" е предпоследен (14-и) с 21. 

Кауе Карузо (9), Божидар Кацаров (17) и Адил Тауи (76) бяха точни за "железничарите" тази вечер.

Спас Делев се бори за топката с играч на "Добруджа".

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

