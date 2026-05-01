Никола Цолов 10-и в квалификацията, стартира от първа позиция в спринта

Никола Цолов ограничи щетите в първия ден от състезателния уикенд за Голямата награда на Маями във Формула 2.

Водачът в класирането не можа да направи нормална тренировка заради повреда, а на всичкото отгоре отнесе и глоба за превишена скорост. В квалификацията обаче пилотът на "Кампос рейсинг" завърши на 10-о място. Според правилата за обърнатата стартова решетка в спринта Българския лъв ще потегли от първа позиция.

Най-бърз в квалификацията бе индиецът Куш Майни, следван от шампиона във Формула 3 Рафаел Камара (Бр).