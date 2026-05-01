ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Локо" (Сф) почти се спаси след 3:0 в Добрич

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22772225 www.24chasa.bg

Никола Цолов 10-и в квалификацията, стартира от първа позиция в спринта

Никола Цолов Снимка: Formula 2/X

Никола Цолов ограничи щетите в първия ден от състезателния уикенд за Голямата награда на Маями във Формула 2.

Водачът в класирането не можа да направи нормална тренировка заради повреда, а на всичкото отгоре отнесе и глоба за превишена скорост. В квалификацията обаче пилотът на "Кампос рейсинг" завърши на 10-о място. Според правилата за обърнатата стартова решетка в спринта Българския лъв ще потегли от първа позиция. 

Най-бърз в квалификацията бе индиецът Куш Майни, следван от шампиона във Формула 3 Рафаел Камара (Бр). 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)