"Лийдс" без контузения Илия Груев би 3:1 "Бърнли" и е на 4 т. от спасението

В среща от 35-ия кръг на английската Висша лига "Лийдс" без футболист №1 на България Илия Груев, който се възстановява от контузия, би 3:1 у дома изпадналия вече "Бърнли".

Така тимът на нашия халф събра 43 точки и с тях се изкачи 14-и.

Първият под чертата - 17-ият "Тотнъм", има 34 т. с 4 оставащи мача и може да събере 46.

Така 4 т. в останалите 3 кръга към момента биха гарантирали на "Лийдс", че и през следващия сезон ще играе в най-силното първенство на света.

В 36-ия кръг йоркширци гостуват именно на "Тотнъм" и в този мач би могло да се реши всичко.