ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22772678 www.24chasa.bg

Иран на преговори с ФИФА за световното

736
Снимка: Ройтерс

Представители на футболната федерация на Иран ще се срещнат със свои колеги от ФИФА в Цюрих относно мачовете от Световното първенство в САЩ през юни, предава БТА.

Президентът на иранската футболна централа Мехди Тадж заяви в петък, че двете страни "имат много въпроси за обсъждане" след завръщането си от Канада, където не успя да присъства на годишния конгрес на ФИФА, проведен в четвъртък във Ванкувър.

Генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом е поканил иранска делегация в централата си до краен срок 20 май.

Иранският национален отбор трябва да пристигне в САЩ около три седмици след 20 май, където ще заеме тренировъчна база в Тусон, Аризона, за да се подготви за три мача от груповата фаза на Мондиал 2026.

"Нашата позиция е, че скоро ще имаме среща с ФИФА", каза Тадж пред иранските медии в петък.

Способността и желанието на Иран да участва на Световното първенство са поставени под въпрос, откакто САЩ и Израел започнаха военни атаки срещу азиатската страна на 28 февруари. Турнирът това се провежда съвместно от САЩ, Канада и Мексико.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

