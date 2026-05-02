Алекс Николов мина 600 точки в елита на Италия, с над 20 е на мач

Алекс Николов в акция Снимка: "Лубе"

Спортист номер 2 на България за 2025 г. и волейболист номер 2 в света за нея Алекс Николов вече е с над 600 точки през сезона в италианския елит.

В първи дуел от финалния плейоф “Кучине Лубе” (Чивитанова) на 22-годишния краен нападател загуби с 0:3 (21:25, 17:25, 22:25) като гост на “Перуджа”.

Алекс бе най-резултатен за своя тим с 10 точки. Така той натрупа 603 през кампанията.

В редовния сезон Николов реализира 450 точки. След това в четвъртфиналите, в които “Лубе” детронира шампиона “Тренто”, той се отчете със 70 точки. За отстраняването на “Верона” в полуфиналите пък българското момче допринесе със 73 т.

Въпросните 603 точки Николов постигна в 29 мача, което прави 20,8 т. средно във всеки. Това постижение е впечатляващо.

Във втората среща от финалната серия, в която се играе до 3 победи от 5 мача, “Лубе” приема “Перуджа” утре.

