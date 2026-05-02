"Пиза" на национала Росен Божинов изпадна в Италия

"Пиза" на националния защитник Росен Божинов изпадна на теория от италианската серия "А". Това стана факт след домакинската загуба 1:2 от "Лече" в 35-ия кръг.

Така на последното място "Пиза" остана с 18 точки, а на спасителното 17-о е именно "Лече" с 32. Тимът на Божинов може да спечели само 9 до края на кампанията.

Той започна титуляр и остана в игра до 81-ата мин, кота обе заменен от колумбийския звезден ветеран Хуан Куадрадо.

Божинов бе закупен през зимата от белгийския "Антверп" срещу 5 млн. евро.