Наказаха за нарушаване на допинг правило канадска атлетка с профил в сайт за възрастни

Олимпийската бронзова медалистка Алиша Нюман беше наказана с лишаване от състезателни права за 20 месеца заради пропуснати тестове за допинг, въпреки че вече беше прието, че тя е прекратила кариерата си в овчарския скок.

Нюман, която сега е на 31 години, спечели бронзов медал за Канада на олимпийските игри в Париж 2024 и за последно участваше в турнирите от Диамантената лига в Катар и Мароко през миналия май.

От отдела за почтеност в световната лека атлетика заявиха, че Нюман не е била на разположение за неочакван допинг контрол през февруари миналата година, както и още два пъти през август.

