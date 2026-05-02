Оттеглят всички жалби срещу Лечева в БОК

Кризата в олимпийския ни комитет е напът да бъде решена до дни, ако не и часове.

“24 часа” научи, че всички жалби срещу регистрацията на новото ръководство са изтеглени или ще бъдат изтеглени и така то ще получи легитимация.

Сагата се проточи над година, след като изборът на Весела Лечева от март 2025 г. бе оспорен от един куп членове на БОК. Първи преди изборите дръпнаха жалбите си Христо Марков и Атанас Търев.

Реално поне на първа инстанция само една съдийка постанови, че изборът е нелегитимен заради неспазване на срока за подаване на кандидатурата на Весела Лечева. Иначе шампионката по стрелба категорично спечели вота на общото събрание срещу Стефка Костадинова.

Така се стигна и до ситуацията, в която, за да участва в изборите, Стефка Костадинова, която е вписана в Търговския регистър, подаде оставка. Нито един от нейните вицепрезиденти обаче не пое отговорността да застане на поста и да свика ново общо събрание.

Заради пълната блокада около ръководството се стигна до положението да няма бюджет на олимпийския комитет през тази година.

За зимната олимпиада в Кортина и Милано работиха и двете ръководства.

В крайна сметка се очаква в близките дни всичко да бъде уталожено.

Остава обаче проблемът дали Лечева трябва да сдаде поста на председател на стрелковия съюз. Тя бе избрана за член на управата и на европейската централа по спорта, в който има 5 световни титли.

В устава на БОК обаче не се намират някакви ограничения, които да забраняват подобно съвместяване на длъжностите.

