Президентът Йотова стана патрон на световното за спортисти със синдром на Даун

Илияна Йотова СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Президентът Илияна Йотова стана патрон на световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София.

„За нас е огромна чест президентът Илияна Йотова да приеме ролята на патрон на Световното първенство. Това е силен знак за подкрепа към каузата ни и към всички спортисти, които с упоритост, талант и вдъхновение показват, че спортът няма граници. Събитието е важна стъпка към приобщаването на различните спортисти и към утвърждаването на ценностите на равенство, уважение и солидарност. Убедени сме, че София ще бъде домакин на едно незабравимо първенство, което ще обедини хора от цял свят в името на спорта и човешките ценности", заяви Слав Петков, президент на Федерацията по адаптирана физическа активност (ФАФА).

Посланици на шампионата са двама от най-обичаните български спортисти – олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар и най-добрият ни тенисист Григор Димитров, а лица на спортната и художествената гимнастика са олимпийските вицешампиони Красимир Дунев и Боряна Калейн.

В световното първенство, организирано от ФАФА, ще участват над 400 спортисти от повече от 40 държави, които ще се състезават в пет дисциплини – спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

Още от Други спортове

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)