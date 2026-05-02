Все още има билети за първата фаза на световното, но цените са високи

Билетите за повечето мачове от груповата фаза на световното първенство остават в продажба, като остава малко повече от месец до началото на турнира на 11 юни. Цените обаче са прекомерно високи, достигайки 4105 долара за първия двубой на САЩ срещу Парагвай в Лос Анджелис, а много от тях струват около 2000 долара, съобщава АП.

Пропуски все още се предлагат на официалния уебсайт на ФИФА чрез секцията „продажби в последния момент", след като от септември насам бяха пуснати партиди през различни фази.

Най-евтините билети в момента са 380 долара за седем различни мача, включително на дебютанта на световното първенство Кюрасао срещу Кот д'Ивоар във Филаделфия.

Цените варират в зависимост от категорията, като категория 1 е най-скъпа, а категория 4 - най-евтина. Билет от категория 3 за мача САЩ срещу Парагвай обаче е обявен за 1120 долара в сравнение с категория 2 за мача Австрия срещу Йордания, който е 380 долара.

Цените също подлежат на промяна, тъй като ФИФА приема динамично ценообразуване за първи път на световното първенство. През януари президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че търсенето на билети за тазгодишния турнир в САЩ, Канада и Мексико е еквивалентно на „1000 години Световни първенства наведнъж" и че всичките 104 мача ще бъдат разпродадени.

Въпреки че за някои мачове остават само единични бройки билети, феновете, които желаят и могат да платят, все още могат да гледат дори най-големите нации като шампиона Аржентина, Бразилия, Испания, Франция и Англия. Пропуските за Аржентина с Лионел Меси варират от 2475 до 2925 долара. За Бразилия цената е 2280 до 2310 долара.

Билети се предлагат и чрез платформи за препродажба, а миналия месец четири места за финала на световното първенство бяха обявени за малко под 2,3 милиона долара всяко. ФИФА не препродава билети, нито определя цени на платформата, но може да спечели за втори път, като вземе 30% отстъпка от всяка продажба.