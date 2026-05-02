Волейболният селекционер Бленджини: Елате на "Джирото"! Има неща в живота, които не се повтарят

Италианският селекционер на волейболните ни национали Джанлоренц Бленджини призова да гледаме колоездачното "Джиро д' Италия" у нас, защото някои неща в живота се случват само един път.

"Като италианец, "Джирото" е изключително важно събитие, дори за тези, които не са много големи фенове на този спорт. Всички го смятат, за едно от най-големите спортни мероприятия, които представят нашата страна пред света. А и тази характерна розова фланелка е символ, известен по целия свят. Това е един спорт, специфичен спорт, който ни представя като нация и ние сме много горди с Джирото. За нас то е чест.

"Сега започнах лека-полека да карам повече колело, защото не мога да тичам, коляното и гърбът няма да ме оставят да водя нормален живот, ако го правя. Карането ми дава възможност да тренирам, без да си причинявам травми. Но карам леко, без напрежение, като начинаещ.

Вярвям, че спортът има цености, които не могат да бъдат изградени по друг начин. Които не могат просто да се преподадат и да се научат. Красотата на спорта е неговата способност да предизвиква емоции у хората. Голяма част от тази красота е свързана с неизвестността от резултата. Вярно е, че имаме различни спортове - отборни с топка например, но и индивидуални, където се състезаваш с времето и със съперника; спортове, където няма топка, тоест има по-малко игра и повече спортни постижения. Много пъти се знае предварително кой е по-силен, кой е фаворит, но никога нищо не е сигурно. Тази неизвестност ражда очакването, ражда емоцията, а емоцията създава страстта, която търсим. Искаме го като спортисти, искаме го и като фенове. Очакването, надеждата за победата, подкрепата към един отбор, който искаме да спечели срещу по-силен съперник, да може да спечели шампионата, че може да триумфира в едно Джиро или една Вуелта. Тази емоция, създавана от този, който се състезава, предавана на този, който подкрепя, който следи, е това, което ни свързва. Тя ни обединява по време на едно спортно събитие, на едно състезание. И така се раждат историите, които понякога стават и легенди.

Италианците следят страстно всички спортни събития в нашата страна. Казвам го и от личен опит, защото в моя град Торино в последните години се провеждат финалите на ΑΤP в тениса и билетите свършват една година преди това. Да, разбира се, италианският тенис разполага с много добри играчи и по-специално Синер, но и доста други, които са сред най-добрите в световната ранглиста и като цяло този спорт върви добре. Волейболът също – става въпрос за световните шампиони, залите са пълни. Разбира се, част от европейското ще бъде в Италия и билетите са разпродадени. Турнирът по тенис в Рим – невъзможно е да намериш билети. Ясно, е че след футбола, при това положение, Джирото ще предизвика най-голямо внимание. При положение, че националния не участва на световното по футбол, Джирото ще заеме още по-голяма място в медиите, в пресата, в телевизиите. Но така или иначе Джиро д'Италия има своето важно място, дори когато всички други състезания са в разгара си.

Бленджини има намерение да заведе националния отбор по волейбол на колоездачното състезание.

"Разбира се, ще намерим време да станем част от това събитие и да видим как минава Джирото. За нас, които сме свикнали да бъдем затворени в залата, е интересно да видим тези професионалисти със здрави крака, с впечатляваща скорост и издръжливост. Докато не го видиш на живо, не можеш да разбере за какво става дума. Да видиш отблизо тези хора, ти дава възможност да усетиш какво всъщност представлява елитът на този спорт. Ще бъде много, много интересно и съм доволен, че ще имаме възможност да ги видим в Самоков – град който все повече привлича вниманието със спортни прояви. И то не само заради това, че там е базата на националния отбор по волейбол и че там се готвим за нашите състезания.

Мислили ли сте, че ще дойдете да работите в България и две години по-късно Джиро д'Италия ще дойде тук?

Не, не го съм мислил, защото не се занимавам с професионално колоездене. Но от известно време волейболът „разнася" европейското в различни страни. Джирото се провежда предимно на територията на Италия, но от години вече някои етапи се провеждат и в други страни от Европа. Разбрах, че ще има етапи в България и това ми достави огромно задоволство.

Вярвам, че не е за изпускане. Има неща в живота, които не могат да се повторят. Ясно е, че има как да се гледа Партенцата и на други места, не е нужно да се ходи на Луната, но е ясно също, че ще бъде много, много интересно. Отидете да гледате, за да разберете за какво става дума. Ако не сте били на живо и сте гледали само по телевизията, ще разберете колко различно е.