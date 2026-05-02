Почина бивша звезда от Формула 1 и медалист от паралимпийските игри

Бившият пилот от Формула 1 и паралимпийски шампион Алекс Дзанарди почина на 59-годишна възраст.

На италианеца бяха ампутирани и двата крака след инцидент в моторни състезания през 2001 г. на пистата Лаузицринг в Германия. Той се състезаваше в няколко отбора във Формула 1 в началото на 90-те години.

След ампутацията той започна да кара колело с ръка и спечели два златни медала на паралимпийските игри в Лондон през 2012 г.

През 2020 г. италианецът получи сериозни наранявания на главата, когато е загубил контрол над ръчния си велосипед по време на шосейно състезание в Тоскана и се е блъснал в насрещно движещ се камион.