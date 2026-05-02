"Левски" обяви групата за евентуалния шампионски мач тази вечер

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на "Левски" Хулио Веласкес за мача от втория кръг на плейофите в Първа лига срещу ЦСКА 1948. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов" е днес от 19:00 часа.

Срещата на "Георги Аспарухов" е с огромно значение за "сините", които при победа ще си гарантират и на теория 27-мата шампионска титла, която ще бъде първа след 17 години суша.

Главен съдия на мача ще бъде Кристиян Колев.

Нападателят Хуан Переа ще пропусне двубоя, но голмайсторът на тима Мустафа Сангаре се завръща в състава.

Групата на „сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Георги Костадинов, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Евертон Бала, Карл Фабиен, Радослав Кирилов, Армстронг Око-Флекс, Марко Дуганджич, Мустафа Сангаре.