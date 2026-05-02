ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Адреналинът притъпява умората у Синер

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/22773882 www.24chasa.bg

"Левски" обяви групата за евентуалния шампионски мач тази вечер

1220
“Левски” приема ЦСКА 1948 и при победа ще стане шампион за първи път от 2009 г. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на "Левски" Хулио Веласкес за мача от втория кръг на плейофите в Първа лига срещу ЦСКА 1948. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов" е днес от 19:00 часа.

Срещата на "Георги Аспарухов" е с огромно значение за "сините", които при победа ще си гарантират и на теория 27-мата шампионска титла, която ще бъде първа след 17 години суша.

Главен съдия на мача ще бъде Кристиян Колев.

Нападателят Хуан Переа ще пропусне двубоя, но голмайсторът на тима Мустафа Сангаре се завръща в състава.

Групата на „сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Георги Костадинов, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Евертон Бала, Карл Фабиен, Радослав Кирилов, Армстронг Око-Флекс, Марко Дуганджич, Мустафа Сангаре.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)