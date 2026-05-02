Шиникова отнесе туркиня в Истанбул

Изабелла Шиникова стартира с победа в квалификациите на сингъл на турнира по тенис WТА 125 на клей в Истанбул (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката, която е поставена под номер 6 в схемата на пресявките, победи представителката на домакините Минел Наз Кайнак с 6:1, 6:4 за 69 минути на корта.

Шиникова беше убедителна в първия сет, в който загуби само един гейм, а във втората част изоставаше с 1:2, но взе пет от следващите седем гейма и спечели мача.

Следващата ѝ съперничка ще бъде номер 2 Тереза Мартинцова (Чехия).