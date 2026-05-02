Ивелин Попов: Медицината в Русия е на отлично ниво!

Шампионът на Русия със „Спартак" Ивелин Попов сподели мнението си за московските задръствания и столичното метро, както и за руската медицина в интервю за "Спорт-Експрес".

"Още помня, когато съпругата ми беше бременна с дъщеря ни, ходихме на лекар с метрото, защото в задръстванията щеше да се наложи да стоим шест часа!

В болниците винаги са се отнасяли добре с нас. Медицината ви е на отлично ниво. Дори са ме молили да нося лекарства от Русия в България", разказа Попов.

Освен за „Спартак" бившият капитан на България в Русия е играл още за отборите на „Кубан", „Рубин", „Ростов" и „Сочи".

През март 38-годишният Попов прекрати кариерата си.