Адреналинът притъпява умората у Синер

Световният номер 1 в тениса Яник Синер разкри, че приливът на адреналин, който идва с големите мачове, му е помогнал да се справи с умората, след като италианецът достигна до първия си финал на турнира от сериите "Мастърс 1000" в испанската столица Мадрид след поредното силно представяне в натоварения сезон.

24-годишният южнотиролец има почти непрекъснат график през последните два месеца, печелейки титли в Индиън Уелс, Маями и Монте Карло.

Ако утре в Мадрид се наложи над Александър Зверев, Синер ще запише успех в 5-и пореден турнир от "Мастър 1000" заедно с този в Париж през ноември миналата година.