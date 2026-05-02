Янаки Милев изгуби финал на двойки в Италия

Янаки Милев Снимка: БФТенис

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев стана вицешампион на двойки на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Милев и Стефан Попович (Сърбия), поставени под номер 1, отстъпиха на финала пред вторите в схемата Марко Фурлането (Италия) и Николас Париция (Швейцария) с 3:6, 4:6. Срещата продължи 76 минути.

Българинът и сърбинът изостанаха с пробив за 1:2 в първия сет, а след още един брейк в края го загубиха с 3:6. Във втората част те допуснаха пробив в последния десети гейм за крайното 4:6.

В началото на април Янаки Милев стана вицешампион на двойки на друг турнир от ITF в Италия. Българинът има шест спечелени титли на двойки от турнири на ITF при мъжете.

