Почетен знак и премия от 1000 евро за Божидар Саръбоюков от родния Харманли

Лекоатлетът Божидар Саръбоюков бе отличен с почетен знак, плакет и премия от 1000 евро на днешния Ден на Харманли, който е и неговия роден град, в който живее и тренира. Това стана на тържествена сесия на Общинския съвет по повод празника.

Европейският шампион в скока на дължина на първенството в зала в Апелдорн през 2025 и трети в света на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша, през март тази година бе в залата в Културния център, където се състоя заседанието, заедно с личния си треньор Димитър Карамфилов, който също бе награден, предава БТА.

Въф фоайето на Културния център бе изложена и след това разрязана 8,31 метра дълга торта - колкото е върховото постижение на лекоатлета, кулинарно произведение на местен сладкар.

"Като видях тортата се учудих колко много съм скочил", пошегува се на награждаването Саръбоюков.

В благодарственото си слово той подчерта, че условията, при които се подготвя тук, в Харманли, са перфектни и затова той продължава да тренира в родния град.

Спортната база не е само за мен, но и за всички деца в Харманли, уточни той.

Днес имаме честта да удостоим един млад мъж, който накара целия свят да говори за Харманли, каза в словото си кметът на общината Мария Киркова. Тя нарече Божидар "момчето, което не просто скача, а лети". По нейни думи Саръбоюков е пример за това, че за спортиста от малкия град няма граници.

В момента Божидар има един от най-добрите резултати в света, ще участва на всички диамантени лиги и големи състезания този сезон, съобщи наставникът Димитър Карамфилов.

Той също похвали местната спортна база като една от най-добрите за подготовка у нас.