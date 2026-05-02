"Ипсуич" се завърна във Висшата лига

Пропадането на "Славия" продължи с 0:3 в Стара Загора

Венцеслав Стефанов Снимка: Startphoto.bg

Пропадането на "Славия", чиито фенове настояват дългогодишният президент Венцеслав Стефанов най-накрая да се оттегли, продължи с 4-и мач без победа поред.

При това той бе под формата на тежка загуба с 0:3 от "Берое" в Стара Загора. Домакините се борят да не изпаднат. За "Славия" тази опасност е само теоретична.

Това важи и за други отбори, така че техните мачове във втората осмица стават абсолютно безсмислени.

"Славия" е 10-и с 40 т., а "Берое" излезе от опасната зона и е 12-и с 29.

13-ият "Спартак" (Вн), чиято позиция праща на бараж с втория от Втора лига, има 27 и мач по-малко.

Хуанка Пинеда (1), Исмаел Ферер (52) и Факундо Константини (90+4) вкараха за "Берое" днес.

