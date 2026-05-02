Победа! Никола Цолов спечели спринта в Маями пред Христо Стоичков

Никола Цолов се възползва максимално от първата си позиция и спечели спринта за Гран при на Маями във Формула 2.
Българският пилот, който по-рано през сезона победи в основното състезание в Австралия, изнесе урок как трябва да се бориш до последния метър. Въпреки че бе с по-слаб автомобил, вицешампионът във Формула 3 атакува в предпоследния завой бившия си съотборник Лоренс ван Хупен (Нид) и финишира първи.
Цолов бе 10-и в квалификацията и по правилото на обърнатата стартова решетка потегли първи. Той водеше до средата на състезанието, когато с нидерландеца започнаха да си разменят лидерството. Това позволи на ирландеца Алекс Дън да ги доближи опасно. Но в края майсторският ход на Никола му осигури успеха.
Специален гост на отбора на Никола ("Кампос рейсинг") в Маями бе футболната ни легенда Христо Стоичков.
Утре е основното състезание.