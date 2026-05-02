Ще стане ли "Левски" шампион тази вечер (Съставите с ЦСКА 1948)

“Левски” приема ЦСКА 1948 и при победа ще стане шампион за първи път от 2009 г. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

"Левски" може да стане шампион още тази вечер. Така най-дългата серия без титла за столичани - 17 години, ще приключи.

За целта пред пълния до краен предел "Георги Аспарухов" (над 19 хил.) "сините" на Хулио Веласкес трябва да спечелят над ЦСКА 1948. Срещата е от 2-ия кръг на плейофите у нас. А до края на сезона всеки тим от горната четворка ще изиграе общо 5 двубоя.

В момента 26-кратните първенци на България са лидери в класирането. Тоест успех днес ще узакони титлата за "Левски".

Предвид огромната еуфория целият стадион е напълно разпродаден. Включително и сектор "Г", който по принцип е за гости, но от ЦСКА 1948 позволиха на "Левски" там да са настанени привърженици на "сините".

Ето съставите на двата отбора:

"Левски":   Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 99. Радослав Кирилов, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала

ЦСКА 1948:  13. Димитър Шейтанов, 96. Драган Гривич, 88. Адама Траоре, 21. Лаша Двали, 22. Огнен Гашевич, 34. Петър Витанов, 23. Флориан Кребс, 10. Борислав Цонев, 20. Браян Собреро, 77. Елиаш Франко, 93. Мамаду Диало

