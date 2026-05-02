В последния мач на Гайдаров "Байерн" до 19 г. падна с 0:4 от шампиона "Кьолн"

Петър Гайдаров Снимка: "Байерн"

Българският треньор Петър Гайдаров записа загуба 0:4 в последния си мач начело на "Байерн" до 19 г.

В среща от 1/8-финалите на първенството на Германия баварците отстъпиха като гост на "Кьолн", който е действащ шампион в тази възрастова група.

След 5 г. в школата на "Байерн" Гайдаров преследва следващата крачка за развитието си - навлизане в мъжкия футбол.

Работата му в Мюнхен бе оценена по достойнство от Йохен Зауер, директор "Развитие на таланти" в германския гранд.

"Петер обогати работата ни с подрастващите с голяма всеотдайност и високо професионално ниво. В "Байерн" развиваме не само играчи, но и треньори. Пътят на Петер е добър пример за това", заяви той.

