Капитанът на България на победа от втора титла поред в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и "Люблин" са на победа от защита на титлата си във волейболното първенство на Полша.

Тимът на нашия централен блокировач би "Заверче" с 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) като гост в третата среща от финалния плейоф.

Така "Люблин" води с 2:1 успеха в серията, в която се до 3 победи от 5 мача. Четвъртият мач е на 6 май.

Днес Грозданов завърши с 5 точки (2 аса, 1 блокада). Най-резултатен бе кубинският ас с полски паспорт Вилфредо Леон с 13 точки (1 блокада).