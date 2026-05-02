ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германският канцлер няма да присъства на форума на...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22775033 www.24chasa.bg

Капитанът на България на победа от втора титла поред в Полша

Вилфредо Леон и Алекс Грозданов ликуват с двама съотборници. Снимка: "Люблин"

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и "Люблин" са на победа от защита на титлата си във волейболното първенство на Полша.

Тимът на нашия централен блокировач би "Заверче" с 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) като гост в третата среща от финалния плейоф.

Така "Люблин" води с 2:1 успеха в серията, в която се до 3 победи от 5 мача. Четвъртият мач е на 6 май.

Днес Грозданов завърши с 5 точки (2 аса, 1 блокада). Най-резултатен бе кубинският ас с полски паспорт Вилфредо Леон с 13 точки (1 блокада).

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

