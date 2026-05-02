"Байерн" измъкна 3:3 срещу последния "Хайденхайм" в Мюнхен в 100-ата мин

Леон Горецка Снимка: Ройтерс

Осигурилият титлата си "Байерн" започна с "Б" състав срещу последния (18-и) "Хайденхайм" в Мюнхен и трудно измъкна точка с 3:3 в 32-ия кръг на Бундеслигата.

Буду Зивзивадзе (22) и Ерен Динкчъ (31) дадоха аванс на гостите.

Леон Горецка се разписа в 44-ата мин за 1:2. На почивката в игра влязоха асовете на "Байерн" Хари Кейн, Луис Майкъл Олисе и Йосуа Кимих.

Горецка направи 2:2 в 57-ата мин.

Звизивадзе в 76-ата даде обаче отново преднина на "Хайденхайм". Олисе обаче бе точен в десетата минута на добавеното време.

Така на последното място гостите имат 23 т., но са само на 3 точки зад намиращия се от 16-ия "Санкт Паули".

Неговата позиция праща на бараж за оставане в елита на Германия срещу третия от Втора бундеслига.

