"Макларън" се завърна с двойна победа във Формула 1

Световните шампиони от "Макларън" се завърнаха след слабото начало на сезона във Формула 1 с двойна победа в спринта на пистата в Маями.

Ландо Норис финишира първи, следван от съотборника си Оскар Пиастри и Шарл Льоклер с "Ферари". Така за първи път този сезон победата не бе за пилот на "Мерцедес", а Андреа Кими Антонели завърши едва четвърти, след като бе втори на старта. След това получи и наказание от 5 секунди за напускане на пределите на трасето и излетя на шесто място зад съотборника си Джордж Ръсел и Макс Верстапен с "Ред Бул".

Всичко се подреди още на старта, когато Антонели по навик проспа всичко, като бе изпреварен от Пиастри и Льоклер. Макс Верстапен пък бе отвят от Джордж Ръсел с "Мерцедес" и Люис Хамилтън с "Ферари". Все пак Макс успя да изпревари Хамилтън, за да се окаже пети.