"Левски" грабна титлата и на волейбол, 17-годишен с шампионски ас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След футболния и волейболният "Левски" стана шампион тази вечер.

В Бургас "сините" се наложиха с 3:2 (25:17, 25:27, 16:25, 25:19, 15:7) срещу „Нефтохимик" в драматичната четвърта среща и спечели серията с 3:1.

Така "сините" заслужиха титлата за трета година поред и общо за 21-и път.

17-годишният резервен разпределител Петко Петков донесе последната точка за гостите с ас.

За тях най-резултатни бяха невероятният Тодор Скримов и Гордан Люцканов с по 18 т.

Рикардо Жуниор реализира 19 т. за бургазлии.