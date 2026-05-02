Донеслият титлата на "Левски" Хулио Веласкес: Благодаря, благодаря, благодаря! Сега да се насладим

"Изключително съм благодарен на моите футболисти, на невероятната публика, на всички фенове. Огромна благодарност към целия щаб и всички служители на клуба. Изключително щастлив съм за всички изброени дотук. И, разлира се, изключително съм щастлив и за своето семейството, защото те ме подкрепят, те ме държат жив." Това бяха първите думи на испанския треньор Хулио Веласкес, след като водения от него "Левски" спечели шампионската титла.

"Знаем колко трудно е, колко години чакане е имало. И за да се постигне това, трябва много работа. Отговорни за това представяне са играчите, а за мен е огромна гордост да съм техен треньор. Само мота да им кажа благодаря, благодаря и благодаря", каза Веласкес пред "Диема Спорт".

Повече на терена не му се коментираше. "В момента бих казал само едно - нека да се насладим", завърши Веласкес.