"Левски" стана шампион пред погледа на семейството на Хулио Веласкес

Испанецът имал предчувствие, че Марко Дуганджич ще отбележи срещу ЦСКА 1948

"Когато подписах с "Левски", това бе една от идеите - да изживея момент като днес. Невероятно е. 17 години без титла, 14 все шампион е един и същ. А това е известно в целия свят. Да покажем, че сме способни да прекратим тази хегемония, е невероятно. Точковата разлика, с която ставаме шампиони, е също невероятно. Много съм щастлив.

Това каза треньорът на "Левски" Хулио Веласкес, след като "сините" станаха шампиони за първи път от 17 години. Испанецът бе посрещнат с аплодисменти от журналистите преди да говори след мача.

"Това, което постигнаха играчите е невероятно. Благодаря на всички за отношението - щаб, хора от "Левски" и т.н.

"Жена ми и детето успяха да слязат на терена след мача по време на празненствата. Успех да ги прегърна. Беше невероятно", каза още испанският спец от Саламанка, който успя да направи "Левски" шампион.

Наставникът сподели, че е имал интуиция, че Марко Дуганджич ще отбележи и затова го е пускал. Именно хърватинът вкара срещу ЦСКА 1948 за крайния резултат 1:0 и така титлата се озова на Герена".

"След мача със "Славия", когато загубихме, чух един коментар на един човек. Тогава ми беше най-трудно. Бях разочарован. Просто момчетата не го заслужават. "Горд съм, че съм част от този клуб. Изживявам момента, че станахме шампиони по невероятен начин. Провокира се много щастие у мен", каза още Веласкес.