Капитанът на "Левски": "Синята" общност даде светлината в тунела и показа как се спасява клуб. Заслужаваше титлата!

Капитанът на "Левски" Георги Костадинов докосна сърцета на всеки левскар с изказването след дългочаканата шампионска титла.

"Искам да благодаря на тази невероятна публика, че през целия сезон бяха до нас. Направихме едно семейство, аз съм горд, че съм част от този отбор, горд съм, че съм капитан на този отбор, горд съм, че писахме история заедно. "Синята" общност го заслужаваше, не само тази година, но през всичките години на страдание. Те бяха пътеводната звезда на този клуб, те дадоха светлина в тунела, те показаха пример за цяло едно общество как се спасява клуб. Аз съм горд, че съм левскар, горд съм, че съм част от този клуб", започната изказването си Костадинов.

"Честно казано, цял ден усещам как една мечта се сбъдна, мечта не само на момчетата в съблекалнята, не само на хората в клуба, но и на половин България. Това е нещо, което в момента не осъзнаваме, но тази любов през годините ще остане", добави той.

Запитан дали вече чака с нетърпение момента, в който и самата шампионска купа ще се озове в ръцето му, капитанът отговори: "Няма да ми е за първи път, това ще ми е четвърта титла в кариерата, но тази ще бъде най-сладката, най-жадуваната, най-чаканата и със сигурност се надявам това да бъде един трофей, който да бъде един от многото занапред".