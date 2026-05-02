Даниел Боримиров след титлата: Свалям шапка на 12-ия играч, че ни повярва и застана зад нас

"Левски" спечели шампионската титла благодарение на футболистите, треньорите, ръководството и най-вече на 12-ия си играч - феновете". Това заяви изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров след победата с 1:0 срещу ЦСКА 1948, която отборът узакони 27-ата си титла кръга преди края на сезон 2025/2026.

"Знам каква е емоцията - като футболист и като ръководител. Няма нищо чудно за мен, бях спортен директор при последната титла. Знам вкуса на титлата.. Направихме добър колектив и това, че днес станахме шампиони, е благодарение на всички футболисти, на целия треньорски екип, на цялото ръководство и на 12-ия ни играч - публиката. Феновете застанаха зад нас и ни повярваха. "Левски" беше на крачка от фалита, но те бяха винаги до нас. Шапка им свалям и им благодаря. Успяхме, въпреки че преминахме през много трудности", заяви Боримиров.