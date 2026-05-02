Николай Желязков: Трета година поред "Левски" става шампион с различен състав

Наставникът на волейболния "Левски" Николай Желязков коментира защитата на титлата след 3:1 победи срещу носителя на купата на България "Нефтохимик" във финалната серия на първенството.

"Един финал винаги е много тежък и емоционален, нервен, но и с много обрати. Бяхме близо във втория гейм да го затворим, но не успяхме. "Нефтохимик" даде всичко от себе си. След 2:1 за домакините започнахме да играем по-спокойно и по-добре. Това даде резултат и успяхме да бъде ефективни от този момент нататък. В петия гейм бяхме концентрирани и играхме волейбол, с който спечелихме титлата.

Щастлив съм, че опровергахме всички. Трета поредна година сме шампиони с различен състав. Това е нещо изключително ценно. Ние във втората среща заложихме на едно 16-годишно дете (Адриан Ганев) и това е бъдещето на волейбола. Израстването е голямо и това ще се покаже във времето.

Тази година титлата е спечелена от отбора на "Левски". Ако има някой, който да бъде отличен, това е Тодор Скримов, но работата на абсолютно всички в клуба е много добра", сподели Желязков.